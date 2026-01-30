De Ferme en Ferme en Brenne Rosnay

De Ferme en Ferme en Brenne

Début : Dimanche 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Cet événement se déroule chaque année le dernier week-end d’avril, le 25 et 26 avril cette année. Les fermes participantes, engagées dans une démarche d’Agriculture Durable, ouvrent leurs portes au grand public.Familles

Les agriculteurs vous feront découvrir leurs fermes, leurs activités et déguster leurs produits. Suivez l’épouvantail !

Possibilité de visiter les fermes à vélo. Téléchargez votre circuit !

Certaines fermes proposent également des animations ou dégustations. .

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

This event takes place every year on the last weekend of April. The participating farms, committed to a Sustainable Agriculture approach, open their doors to the general public. The farmers will let you discover their farms, their activities and taste their products. Follow the scarecrow!

