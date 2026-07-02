Concert du Condor à l’église Saint-Trophime Eglise Saint Trophime Arles
dimanche 20 décembre 2026 · Eglise Saint Trophime · Arles
Informations pratiques
Arles
Concert du Condor à l’église Saint-Trophime
Dimanche 20 décembre 2026 à partir de 18h. Eglise Saint Trophime 6 Place de la République Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20 18:00:00
fin : 2026-12-20
Date(s) :
2026-12-20
Le Condor se produit en concert à l’église Saint-Trophime d’Arles pour une soirée musicale exceptionnelle mêlant traditions provençales, émotions et spiritualité dans un lieu emblématique.
Le Condor vous invite à vivre une expérience musicale unique au sein de la prestigieuse église Saint-Trophime d’Arles, joyau de l’art roman inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Dans ce cadre chargé d’histoire, laissez-vous porter par un concert empreint d’émotion, où les sonorités inspirées de la Provence résonneront sous les voûtes de l’édifice. Un rendez-vous d’exception qui promet un moment de partage et de communion entre musique, patrimoine et traditions.
Une soirée incontournable pour les amateurs de musique et de patrimoine. .
Eglise Saint Trophime 6 Place de la République Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 22 37 31
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English :
Le Condor will perform at Saint-Trophime Church in Arles for an exceptional evening of music blending Provençal traditions, emotion, and spirituality in an iconic venue.
L’événement Concert du Condor à l’église Saint-Trophime Arles a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme d’Arles
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