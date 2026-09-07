Concert du Conservatoire Intercommunal de Musique – église Saint-Étienne, Église Saint-Étienne, Bar-le-Duc

Informations pratiques

Concert du Conservatoire Intercommunal de Musique – église Saint-Étienne 19 et 20 septembre Église Saint-Étienne Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

En 2026, l’ensemble orchestral à cordes du CIM et/ou l’ensemble de musique traditionnelle dirigé(s) par Laurent Cavelier, composé d’une quinzaine de musiciens, se produira pour un concert de 45 minutes à 1 heure, pour donner vie aux œuvres et magnifier l’acoustique de la nef de l’église Saint-Étienne.

Église Saint-Étienne Place Saint-pierre, 55000 Bar-le-Duc, France Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33329791113 https://www.tourisme-barleducsudmeuse.fr/spip.php?page=fiche-sitlor&id_article=&genre=4000003&categorie=4000048&produit=754000268&produit_nom= De style gothique flamboyant, avec certains ornements d’influence Renaissance, la collégiale Saint-Pierre a été fondée et enrichie par les ducs de Bar.

À l’origine réservée aux officiers de l’administration de la ville, elle est transformée en église paroissiale à la Révolution. Elle abrite aujourd’hui les vestiges des tombeaux des ducs de Bar.

En 2026, l’ensemble orchestral à cordes du CIM et/ou l’ensemble de musique traditionnelle dirigé(s) par Laurent Cavelier, composé d’une quinzaine de musiciens, pour un concert de 45 minutes à 1 pour…

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