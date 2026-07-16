Concert du dimanche, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Concert du dimanche Dimanche 1 novembre, 11h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-01T11:00:00+01:00 – 2026-11-01T12:00:00+01:00

Fin : 2026-11-01T11:00:00+01:00 – 2026-11-01T12:00:00+01:00

Concert du dimanche

Sueurs froides, Psychose, La Mort aux trousses : derrière ces chefs-d’oeuvre d’épouvante signés Alfred Hitchcock se cache la science musicale de Bernard Herrmann, qui livre avec ces deux oeuvres un vrai carnet de voyage au pays du mystère, des eaux vaporeuses de Venise aux côtes houleuses des îles irlandaises. En effet, au-delà de son travail pour le cinéma qui lui a valu de nombreuses récompenses, Hermann était aussi un compositeur voyageur, attentifs aux sensations qui nous traversent lorsque nous sommes loin de chez nous : solitude, errance, découverte, émerveillement…

Programme

Bernard Herrmann

Quintette avec clarinette « Souvenir de voyage »

Quatuor à cordes « Echoes »



Autour du concert

Pendant que vous assistez à l’un de nos concerts du dimanche, vos enfants découvrent la musique lors d’un atelier d’éveil musical, dès 4 ans.

Voir l’atelier du dimanche 1er novembre à 11 h à l’Auditorium

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/701511-fais-moi-peur »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/famille-atelier-deveil-musical-94551 »}, {« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/musique-de-chambre-concert-du-dimanche-84581 »}]

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