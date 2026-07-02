Concert du dimanche, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Concert du dimanche Dimanche 6 décembre, 11h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-06T11:00:00+01:00 – 2026-12-06T12:00:00+01:00

Fin : 2026-12-06T11:00:00+01:00 – 2026-12-06T12:00:00+01:00

Concert du dimanche

Un programme aux couleurs post-romantiques, porté par la violoniste Marie-Astrid Hulot, supersoliste de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, et Vincent Martinet, étoile montante du piano français.

Programme

Franz Schubert, Sonatine n° 2 en la mineur D. 385 op. 137

Amy Beach, Romance op. 23

Richard Strauss, Sonate en mi bémol op. 18



En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/701147-marie-astrid-hulot »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/musique-de-chambre-concert-du-dimanche-85431 »}]

Marie-Astrid Hulot Musique de chambre