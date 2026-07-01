Concert du dimanche, Grand-Théâtre, Bordeaux
dimanche 7 février 2027 · Grand-Théâtre · Bordeaux
Informations pratiques
Concert du dimanche Dimanche 7 février 2027, 11h00 Grand-Théâtre Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-07T11:00:00+01:00 – 2027-02-07T12:00:00+01:00
Fin : 2027-02-07T11:00:00+01:00 – 2027-02-07T12:00:00+01:00
Concert du dimanche
Issu des pupittres de cuivres et de percussion de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, le Bordeaux Brass Sextet investit le Grand-Théâtre pour un concert conçu comme un blindtest géant à la redécouverte des standards du cinéma. De Michel Legrand à Nino Rota, en passant par Ennio Morricone, les musiciens vous proposeront de deviner qui est qui, en vous donnant parfois quelques réponse. Pour le reste, c’est à vous de jouer !
Avec dégustation organisée par le Syndicat Viticole de Pessac-Léognan.
Programme
Georges Delerue, Vitrail
Kevin McKee, La Vuelta del Fuego
Leonard Bernstein, West Side Story (Extraits)
Nino Rota, Medley Nino Rota
Medley Michel Legrand (Été 42, Les Demoiselles de Rochefort…)
Ennio Morricone
Cinéma Paradisio
Moment for Morricone
Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/701231-blindtest-cinema »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/musique-de-chambre-concert-du-dimanche-86681 »}, {« link »: « https://www.opera-bordeaux.comhttps://www.opera-bordeaux.com/sites/default/files/styles/large/public/2025-09/Logo%20Pessac-Leognan%202023%20web%20Noir%20copie.png.webp?itok=1c8hjXg1 »}]
Blindtest cinéma Musique de chambre
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