Concert du dimanche, Grand-Théâtre, Salon Boireau, Bordeaux
dimanche 6 juin 2027 · Grand-Théâtre, Salon Boireau · Bordeaux
Informations pratiques
Concert du dimanche Dimanche 6 juin 2027, 11h00 Grand-Théâtre, Salon Boireau Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-06-06T11:00:00+02:00 – 2027-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2027-06-06T11:00:00+02:00 – 2027-06-06T12:00:00+02:00
Concert du dimanche
Trois icônes de la musique russe du XXe siècle sont réunies dans ce programme qui mêle lyrisme, ironie grinçante et virtuosité éclatante.
Programme
Sergueï Rachmaninov, Quatuor à cordes n° 1
Sergueï Prokofiev, Quatuor à cordes n° 2 en fa majeur op. 92
Dmitri Chostakovitch, Quatuor à cordes n° 8 en ut mineur op. 110
Grand-Théâtre, Salon Boireau Place de la comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/701350-echos-russes »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/musique-de-chambre-concert-du-dimanche-88751 »}]
Échos russes Musique de chambre
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- TINY LAB Micro-habitats écologiques, Maison écocitoyenne, Bordeaux 3 juillet 2026
- La pierre de fondation du couvent des Visitandines, Musée d’Aquitaine, Bordeaux 3 juillet 2026
- Visite : La pierre de fondation du couvent des Visitandines, Musée d’Aquitaine, Bordeaux 3 juillet 2026
- Soluces – Espace Sésame, Sésame, Bordeaux 3 juillet 2026
- Soluces – Grand-Parc, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux 3 juillet 2026