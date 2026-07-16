Concert du duo Atome, Musée Fermat, Beaumont-de-Lomagne
samedi 19 septembre 2026 · Musée Fermat · Beaumont-de-Lomagne
Informations pratiques
Concert du duo Atome Samedi 19 septembre, 17h30 Musée Fermat Tarn-et-Garonne
Gratuit. 90 places.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Concert du Duo Atome
Le Duo Atome, formation de deux saxophones, propose un programme riche et éclectique, mêlant transcriptions d’œuvres baroques, répertoire classique et créations contemporaines.
Au programme : Johann David Heinichen, Christophe Monniot, Antonio Vivaldi, Francis Poulenc, Jean-Sébastien Bach et Astor Piazzolla.
Une rencontre musicale originale autour du saxophone, entre virtuosité, dialogue instrumental et voyage à travers les époques.
Musée Fermat 3 rue Pierre de Fermat 82500 Beaumont de Lomagne Beaumont-de-Lomagne 82500 Tarn-et-Garonne Occitanie 0563265230 http://www.museefermat.com Maison natale de Pierre Fermat Stationnement à proximité
Concert Duo Atome (duo saxophone)
©fermat science
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