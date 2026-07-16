Concert du duo Atome, Musée Fermat, Beaumont-de-Lomagne

Informations pratiques

Concert du duo Atome Samedi 19 septembre, 17h30 Musée Fermat Tarn-et-Garonne

Gratuit. 90 places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Concert du Duo Atome

Le Duo Atome, formation de deux saxophones, propose un programme riche et éclectique, mêlant transcriptions d’œuvres baroques, répertoire classique et créations contemporaines.

Au programme : Johann David Heinichen, Christophe Monniot, Antonio Vivaldi, Francis Poulenc, Jean-Sébastien Bach et Astor Piazzolla.

Une rencontre musicale originale autour du saxophone, entre virtuosité, dialogue instrumental et voyage à travers les époques.

Musée Fermat 3 rue Pierre de Fermat 82500 Beaumont de Lomagne Beaumont-de-Lomagne 82500 Tarn-et-Garonne Occitanie 0563265230 http://www.museefermat.com Maison natale de Pierre Fermat Stationnement à proximité

Concert Duo Atome (duo saxophone)

©fermat science