Concert du groupe Alchimie Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin

Monflanquin

Concert du groupe Alchimie

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Groupe pop-rock composé de 4 musiciens, Frédéric au chant et guitare, Laurent guitare lead , Jean -Philippe basse et Didier batterie, tous originaires du Bergeracois en Dordogne.

Réservation conseillée pour la restauration.

Groupe pop rock composé de 4 musiciens, Frédéric au chant et guitare, Laurent guitare lead , Jean -Philippe basse et Didier batterie, tous originaires du Bergeracois en Dordogne.

Fort de plusieurs années d’expérience le groupe délivre des reprises soigneusement sélectionnées dans les grands standards pop rock.

Chaque musicien venant de styles différents, ils ont pu s’enrichir de ce mélange (d’où le nom du groupe Alchimie ) en adaptant à leur style quelques uns de ces titres avec aussi une proposition de leurs compositions.

Des titres en espagnol, en français et en anglais ouvrent une diversité et élargissent le champ des morceaux choisis.

Réservation conseillée pour la restauration. .

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85

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English : Concert du groupe Alchimie

Pop-rock band with 4 musicians, Frédéric on vocals and guitar, Laurent on lead guitar, Jean-Philippe on bass and Didier on drums, all from Bergerac in the Dordogne.

Reservations recommended for catering.

L’événement Concert du groupe Alchimie Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Coeur de Bastides