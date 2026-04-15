Concert du groupe Atome Kermous, Préau des Accoules, musée des enfants, Marseille

Concert du groupe Atome Kermous Samedi 23 mai, 20h00 Préau des Accoules, musée des enfants Bouches-du-Rhône

Gratuit, sans réservation dans la limite de la jauge du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

A 20h

Concert du groupe Atome Keṛmous

La rencontre du groupe est purement marseillaise.

Elle s’articule autour du compositeur et joueur de mandole belgo-algérien Samir Mohellebi qui s’est entouré du oudiste Christos Karypidis et du percussionniste Salvio La Rocca. L’un étant franco-grec et l’autre napolitain,.. qui aurait rêvé mieux pour représenter l’esprit méditerranéen !

Le point de départ de ce projet est avant tout leur passion pour la musique qui se joue dans la rue, dans les tavernes, celle qui fait partie de la vie de tous les jours et qui convie l’entourage à faire partie prenante du concert.

A travers ces instruments, une certaine histoire des flux migratoires est racontée, ils véhiculent l’esprit berbère, arabe et aussi du levant.

Préau des Accoules, musée des enfants 29 montée des Accoules 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 94 83 85 https://musees.marseille.fr/preau-des-accoules-musee-des-enfants L’équipe du Préau des Accoules conçoit et réalise des expositions ludiques à destination des enfants pour une approche originale de l’objet d’art.

A 20h

© Photo Lola Khalfa