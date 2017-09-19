Concert du groupe CORDES à l’école d’architecture (ENSAPL), ENSAPL, Villeneuve d’Ascq
samedi 19 septembre 2026 · ENSAPL · Villeneuve d'Ascq
Informations pratiques
Concert du groupe CORDES à l’école d’architecture (ENSAPL) Samedi 19 septembre, 17h00 ENSAPL Nord
Gratuit – Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Samedi 19 septembre à 17h, laissez vous entrainer par le trio du groupe CORDES, à la croisée du post-rock atmosphérique, de l’ambient et des écritures classiques.
Le trio instrumental Corde forge un langage sans mots, à la croisée du post-rock atmosphérique, de l’ambient et des écritures classiques, avec un profond respect pour la narration sonore. Né de la complicité entre Nîm (violoncelle, synthés) et Maxime Szczepanek (violon), le duo s’est mué en trio, avec l’arrivée du batteur Steve Peuvrel.
Horaire
Samedi 19 septembre à 17h.
Sur inscription
https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026
ENSAPL 2 rue verte 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve d’Ascq 59650 Hôtel de Ville Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}]
Samedi 19 septembre à 17h, laissez vous entrainer par le trio du groupe CORDES, à la croisée du post-rock atmosphérique, de l’ambient et des écritures classiques.
Cordes
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