Concert du groupe CORDES à l’école d’architecture (ENSAPL), ENSAPL, Villeneuve d’Ascq

Informations pratiques

Concert du groupe CORDES à l’école d’architecture (ENSAPL) Samedi 19 septembre, 17h00 ENSAPL Nord

Gratuit – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Samedi 19 septembre à 17h, laissez vous entrainer par le trio du groupe CORDES, à la croisée du post-rock atmosphérique, de l’ambient et des écritures classiques.

Le trio instrumental Corde forge un langage sans mots, à la croisée du post-rock atmosphérique, de l’ambient et des écritures classiques, avec un profond respect pour la narration sonore. Né de la complicité entre Nîm (violoncelle, synthés) et Maxime Szczepanek (violon), le duo s’est mué en trio, avec l’arrivée du batteur Steve Peuvrel.

Horaire

Samedi 19 septembre à 17h.

Sur inscription

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026

ENSAPL 2 rue verte 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve d’Ascq 59650 Hôtel de Ville Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}]

Samedi 19 septembre à 17h, laissez vous entrainer par le trio du groupe CORDES, à la croisée du post-rock atmosphérique, de l’ambient et des écritures classiques.

Cordes