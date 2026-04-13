Concert du groupe Glitch Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin
Concert du groupe Glitch Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin mardi 7 juillet 2026.
Monflanquin
Concert du groupe Glitch
Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du Manoir Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 21:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Des titres qui vous accrochent et font écho…un duo atypique Pop et Folk aux accents Rock.
Réservation conseillée pour la restauration.
Des titres qui vous accrochent et font écho…un duo atypique Pop et Folk aux accents Rock.
Réservation conseillée pour la restauration. .
Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du Manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85
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English : Concert du groupe Glitch
Tracks that grab you and echo…an atypical Pop and Folk duo with a Rock accent.
Reservations recommended for catering.
L’événement Concert du groupe Glitch Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Coeur de Bastides
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