Concert du groupe Inred Médiathèque James Baldwin Paris

Des lignes claires mais électriques se développent dans un paysage nocturne. Surprenante, cette impression de voyager d’un univers à l’autre, d’être emmené par des sonorités changeantes, mais c’est bien une seule et même musique qui offre ces sensations. Excitante, exaltante, parfois subtilement angoissante, mais toujours agréable. La musique d’InRed. Post-punk, new-wave ? Oui, entre autres… On croise des visages familiers, ceux de Bowie ou des Talking Heads. Des chansons aventureuses et cérébrales, mais aussi entraînantes, syncopées et dansantes. Et chacun trouvera sûrement ses propres résonances, on pourra par exemple penser aux Breeders, pour la liberté, l’affranchissement des règles. Mais, passées les références, c’est bien l’identité propre d’une œuvre, son caractère unique, qui touchent le cœur et l’esprit. Avec Pat Griffiths chant, Guillaume Tirard basse, Stéphane Meunier guitare, Francois Accart batterie.

Nicolas Casanova

Ce groupe éclectique né en 2013 à Paris, mélange les styles, entre Rock, New-Wave, Indie-Pop et Post Punk. Lors d’un concert à la médiathèque samedi 9 mai, chacun·e pourra découvrir leurs chansons aussi aventureuses que cérébrales, entraînantes, syncopées et dansantes !

Le samedi 09 mai 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Entrée libre – Salle d’animation (RDC)

Public enfants et jeunes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-09T18:00:00+02:00

fin : 2026-05-09T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-09T15:00:00+02:00_2026-05-09T17:00:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



Afficher la carte du lieu Médiathèque James Baldwin et trouvez le meilleur itinéraire

