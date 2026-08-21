Concert du groupe Note Bleue : jazz, blues, pop, chansons d’ici et ailleurs, Au Tiers Lieu Quartier Ordener, Senlis
vendredi 25 septembre 2026 · Au Tiers Lieu Quartier Ordener · Senlis
Informations pratiques
Concert du groupe Note Bleue : jazz, blues, pop, chansons d’ici et ailleurs Vendredi 25 septembre, 20h30 Au Tiers Lieu Quartier Ordener Oise
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T20:30:00+02:00 – 2026-09-25T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-25T20:30:00+02:00 – 2026-09-25T22:30:00+02:00
Note Bleue, jazz, blues, pop et chansons d’ici et ailleurs. Un répertoire international, coloré et nostalgique, où chaque reprise est appropriée par le groupe pour vous offrir un moment de convivialité et de plaisir.
Au Tiers Lieu Quartier Ordener 6-8 rue des Jardiniers, 60300 SENLIS Senlis 60300 Fours à Chaux Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@autierslieu.fr »}]
Note Bleue, jazz, blues, pop et chansons d’ici et ailleurs….
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