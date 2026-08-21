Concert du groupe Note Bleue : jazz, blues, pop, chansons d’ici et ailleurs, Au Tiers Lieu Quartier Ordener, Senlis

Informations pratiques

Concert du groupe Note Bleue : jazz, blues, pop, chansons d’ici et ailleurs Vendredi 25 septembre, 20h30 Au Tiers Lieu Quartier Ordener Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T20:30:00+02:00 – 2026-09-25T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-25T20:30:00+02:00 – 2026-09-25T22:30:00+02:00

Note Bleue, jazz, blues, pop et chansons d’ici et ailleurs. Un répertoire international, coloré et nostalgique, où chaque reprise est appropriée par le groupe pour vous offrir un moment de convivialité et de plaisir.

Au Tiers Lieu Quartier Ordener 6-8 rue des Jardiniers, 60300 SENLIS Senlis 60300 Fours à Chaux Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@autierslieu.fr »}]

Note Bleue, jazz, blues, pop et chansons d’ici et ailleurs….