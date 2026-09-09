Concert du groupe polyphonique Bat’s | Journées du Patrimoine Place Saint-Sauveur Caen
samedi 19 septembre 2026 · Place Saint-Sauveur · Caen
Informations pratiques
Caen
Concert du groupe polyphonique Bat’s | Journées du Patrimoine
Place Saint-Sauveur Eglise du Vieux Saint-Sauveur Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19 22:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Concert du groupe polyphonique Bat’s, dans le cadre du festival Toutes Voix dehors .
Dans le cadre du Festival Toutes Voix dehors , l’association La Compagnie du Vent d’Ouest propose le samedi 19 septembre à 20h30 (durée 1h30) en l’église du Vieux-Saint-Sauveur, un concert du groupe polyphonique Bat’s. L’accès est gratuit mais une libre participation au chapeau est souhaitée. Le nombre de place étant limité, il est conseillé de s’inscrire par mail à assocvo14@gmail.com en précisant les nom, téléphone et nombre de participants. .
Place Saint-Sauveur Eglise du Vieux Saint-Sauveur Caen 14000 Calvados Normandie assocvo14@gmail.com
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English : Concert du groupe polyphonique Bat’s | Journées du Patrimoine
A concert by the Bat’s polyphonic group, as part of the Toutes Voix dehors festival.
L’événement Concert du groupe polyphonique Bat’s | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer
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