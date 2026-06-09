Concert du groupe Rue Traversière Camping du Plan d’Eau Céaux-d’Allègre

Céaux-d’Allègre

Concert du groupe Rue Traversière

Camping du Plan d’Eau 302 impasse du Camping Céaux-d’Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Venez assistez au concert du groupe Rue Traversière à Céaux-d’Allègre. Répertoire constitué de reprises pop rock et de variété française allant des années 30 à aujourd’hui ce qui devrait attirer la foule des grands jours ! Restauration sur réservation.

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Camping du Plan d’Eau 302 impasse du Camping Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 79 66 campingduplandeau43@gmail.com

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English :

Come and see the group Rue Traversière in concert at Céaux-d’Allègre. A repertoire of pop rock and French variety covers from the 30s to the present day, guaranteed to draw a big crowd! Catering on reservation.

L’événement Concert du groupe Rue Traversière Céaux-d’Allègre a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay