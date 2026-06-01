Concert La Bande à Bonnaud et DEMÖ Camping du Plan d’Eau Céaux-d’Allègre vendredi 26 juin 2026.

Céaux-d’Allègre

Concert La Bande à Bonnaud et DEMÖ

Camping du Plan d’Eau 302 impasse du Camping Céaux-d’Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Trois copains musiciens , style blues-rock, avec des reprises et des compositions toutes personnelles ! Un univers rock joyeux et festif.

Influences Clapton, Gallagher, Stevie Ray Vaughan, Police, Lavilliers, Bill Deraime.

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Camping du Plan d’Eau 302 impasse du Camping Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 79 66 campingduplandeau43@gmail.com

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English :

Three musician friends, blues-rock style, with covers and compositions all their own! A joyful, festive rock universe.

Influences: Clapton, Gallagher, Stevie Ray Vaughan, Police, Lavilliers, Bill Deraime.

L’événement Concert La Bande à Bonnaud et DEMÖ Céaux-d’Allègre a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay