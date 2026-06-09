L’ACID improvise au camping ! Camping du Plan d’Eau Céaux-d’Allègre

Céaux-d’Allègre

L’ACID improvise au camping !

Camping du Plan d’Eau 302 impasse du Camping Céaux-d’Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 21:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

L’Acid L’Atomik Compagnie d’Improvisation Délirante. Un grand classique au camping l’ACID improvise au camping !

Juste quelques comédiens ,un mot lancé depuis le public et la magie opère une histoire nait et grandit en quelques minutes!

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Camping du Plan d’Eau 302 impasse du Camping Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 79 66 campingduplandeau43@gmail.com

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English :

L’Acid L’Atomik Compagnie d’Improvisation Délirante. A classic at the campsite: ACID improvises at the campsite!

Just a few actors, a word from the audience and the magic happens: a story is born and grows in just a few minutes!

L’événement L’ACID improvise au camping ! Céaux-d’Allègre a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay