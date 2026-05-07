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Concert du groupe The Radio Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin

Concert du groupe The Radio Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin

Concert du groupe The Radio Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin vendredi 21 août 2026.

Lieu : Hôtel-Restaurant La Dame du Lac

Adresse : Chemin du manoir

Ville : 47150 Monflanquin

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Monflanquin

Concert du groupe The Radio

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

La Dame du Lac accueille The Radio, groupe jazz/rock anglophone.

Réservation recommandée pour la restauration.
La Dame du Lac accueille The Radio, groupe jazz/rock anglophone.

Réservation recommandée pour la restauration.   .

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85 

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English : Concert du groupe The Radio

La Dame du Lac welcomes English jazz/rock band The Radio.

Reservations recommended for catering.

L’événement Concert du groupe The Radio Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Coeur de Bastides

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