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Concert du Jeune Ensemble Harmonique : Sacré Patrimoine!, Eglise du Sacré Coeur du Sart, Villeneuve-d’Ascq

dimanche 20 septembre 2026 · Eglise du Sacré Coeur du Sart · Villeneuve-d'Ascq

Concert du Jeune Ensemble Harmonique : Sacré Patrimoine!, Eglise du Sacré Coeur du Sart, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise du Sacré Coeur du Sart
Adresse
Place du Maréchal Foch 59650 Villeneuve d'Ascq
Ville
59491 Villeneuve-d'Ascq
Département
Nord
Tarif
Gratuit - Sans inscription

Concert du Jeune Ensemble Harmonique : Sacré Patrimoine! Dimanche 20 septembre, 16h00 Eglise du Sacré Coeur du Sart Nord

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dimanche 20 septembre à 16h, le JEH de Villeneuve d’Ascq joue un répertoire classique sous les voûtes majestueuses de l’église du Sacré Coeur de Flers Sart.

Par le choix de son répertoire, ouvert à la musique classique et sa vocation de « Musique en partage», le JEH (le Jeune Ensemble Harmonique) est unique en son genre.
Composé d’une trentaine d’instrumentistes amateurs de tous âges (vents et percussions), il est dirigé avec une passion contagieuse par Denis Simándy, corniste et pianiste professionnel, formé à la direction d’orchestre par Pierre Dervaux.
Gratuit – Sans inscription

Eglise du Sacré Coeur du Sart Place du Maréchal Foch 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Babylone Nord Hauts-de-France
Dimanche 20 septembre à 16h, le JEH de Villeneuve d’Ascq joue un répertoire classique sous les voûtes majestueuses de l’église du Sacré Coeur de Flers Sart. concert journées du patrimoine

Jeune Ensemble Harmonique

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