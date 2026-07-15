Concert du Lieu-Dit Saint-Affrique
samedi 18 juillet 2026 · Saint-Affrique
Informations pratiques
Saint-Affrique
Concert du Lieu-Dit
5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
Participation au chapeau
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Venez nombreux pour assister au Concert de Luan McCamley !
Quelque part entre Folk, R&B, Jazz et Pop A la guitare, à la voix, et aux percussions aux pieds, on compare sa musique à Jeff Buckley, Fiona Apple, Radiohead, et Frank Ocean. .
5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 38 42 cafe@assolieudit.fr
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English :
We hope to see many of you at Luan McCamley’s concert!
L’événement Concert du Lieu-Dit Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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