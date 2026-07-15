Informations pratiques

Saint-Affrique

Concert du Lieu-Dit

5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Participation au chapeau

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Venez nombreux pour assister au Concert de Luan McCamley !

Quelque part entre Folk, R&B, Jazz et Pop A la guitare, à la voix, et aux percussions aux pieds, on compare sa musique à Jeff Buckley, Fiona Apple, Radiohead, et Frank Ocean. .

5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 38 42 cafe@assolieudit.fr

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English :

We hope to see many of you at Luan McCamley’s concert!

L’événement Concert du Lieu-Dit Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)