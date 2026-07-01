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AGENDA · Clairvaux-les-Lacs

Concert du mercredi Rue Traversière Clairvaux-les-Lacs

mercredi 15 juillet 2026 · Rue Traversière · Clairvaux-les-Lacs

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Rue Traversière
Adresse
Parvis de l'église
Ville
39130 Clairvaux-les-Lacs
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Clairvaux-les-Lacs

Concert du mercredi

Rue Traversière Parvis de l’église Clairvaux-les-Lacs Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-29 20:00:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-19

15 juillet (18h) — Église Benjamin Righetti (Orgue Vivaldi, Bach)
29 juillet (18h) — Église Frédéric Mayeur (Bach & fils)
12 août (18h) — Église V. Dubois & M.A. Joerger (Classique / Accordéon)
19 août (18h) — Église Liliko Fukai (Orgue)

Libre et gratuit.   .

Rue Traversière Parvis de l’église Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 82 42 

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English : Concert du mercredi

L’événement Concert du mercredi Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-07-12 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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