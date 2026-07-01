Concert du mercredi Rue Traversière Clairvaux-les-Lacs
mercredi 15 juillet 2026 · Rue Traversière · Clairvaux-les-Lacs
Informations pratiques
Clairvaux-les-Lacs
Concert du mercredi
Rue Traversière Parvis de l’église Clairvaux-les-Lacs Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-29 20:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-19
15 juillet (18h) — Église Benjamin Righetti (Orgue Vivaldi, Bach)
29 juillet (18h) — Église Frédéric Mayeur (Bach & fils)
12 août (18h) — Église V. Dubois & M.A. Joerger (Classique / Accordéon)
19 août (18h) — Église Liliko Fukai (Orgue)
Libre et gratuit. .
Rue Traversière Parvis de l’église Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 82 42
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English : Concert du mercredi
L’événement Concert du mercredi Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-07-12 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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