Concert du mercredi Rue Traversière Clairvaux-les-Lacs

Informations pratiques

Clairvaux-les-Lacs

Concert du mercredi

Rue Traversière Parvis de l’église Clairvaux-les-Lacs Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-29 20:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-19

15 juillet (18h) — Église Benjamin Righetti (Orgue Vivaldi, Bach)

29 juillet (18h) — Église Frédéric Mayeur (Bach & fils)

12 août (18h) — Église V. Dubois & M.A. Joerger (Classique / Accordéon)

19 août (18h) — Église Liliko Fukai (Orgue)

Libre et gratuit. .

Rue Traversière Parvis de l’église Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 82 42

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English : Concert du mercredi

L’événement Concert du mercredi Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-07-12 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE