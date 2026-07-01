Informations pratiques

Clairvaux-les-Lacs

Sortie atelier plantes médicinales et comestibles

Lieu de rendez-vous communiqué après inscription Clairvaux-les-Lacs Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Sortie atelier plantes médicinales et comestibles à Clairvaux-les-Lacs chaque mercredi après-midi 14h 16h, en juillet et août. Lieu de rendez-vous communiqué la veille de la sortie via groupe whatsapp.

Rencontre des plantes sauvages comestibles, médicinales… et même parfois toxiques (histoire de bien les reconnaître et de ne pas se tromper !). On observe, on touche, on sent, on goûte parfois.

On apprend, on s’émerveille, on cueille avec respect.

Sur réservation. .

Lieu de rendez-vous communiqué après inscription Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 10 96 69 contact@corpsetplantes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie atelier plantes médicinales et comestibles

L’événement Sortie atelier plantes médicinales et comestibles Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE