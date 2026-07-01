Sortie atelier plantes médicinales et comestibles Clairvaux-les-Lacs
mercredi 15 juillet 2026 · Clairvaux-les-Lacs
Informations pratiques
Clairvaux-les-Lacs
Sortie atelier plantes médicinales et comestibles
Lieu de rendez-vous communiqué après inscription Clairvaux-les-Lacs Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-08-05 16:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Sortie atelier plantes médicinales et comestibles à Clairvaux-les-Lacs chaque mercredi après-midi 14h 16h, en juillet et août. Lieu de rendez-vous communiqué la veille de la sortie via groupe whatsapp.
Rencontre des plantes sauvages comestibles, médicinales… et même parfois toxiques (histoire de bien les reconnaître et de ne pas se tromper !). On observe, on touche, on sent, on goûte parfois.
On apprend, on s’émerveille, on cueille avec respect.
Sur réservation. .
Lieu de rendez-vous communiqué après inscription Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 10 96 69 contact@corpsetplantes.fr
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English : Sortie atelier plantes médicinales et comestibles
L’événement Sortie atelier plantes médicinales et comestibles Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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