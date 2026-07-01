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AGENDA · Clairvaux-les-Lacs

Sortie atelier plantes médicinales et comestibles Clairvaux-les-Lacs

mercredi 15 juillet 2026 · Clairvaux-les-Lacs

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Lieu de rendez-vous communiqué après inscription
Ville
39130 Clairvaux-les-Lacs
Département
Jura
Tarif
Tarif de base plein tarif Tarif de base

Clairvaux-les-Lacs

Sortie atelier plantes médicinales et comestibles

Lieu de rendez-vous communiqué après inscription Clairvaux-les-Lacs Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Sortie atelier plantes médicinales et comestibles à Clairvaux-les-Lacs chaque mercredi après-midi 14h 16h, en juillet et août. Lieu de rendez-vous communiqué la veille de la sortie via groupe whatsapp.

Rencontre des plantes sauvages comestibles, médicinales… et même parfois toxiques (histoire de bien les reconnaître et de ne pas se tromper !). On observe, on touche, on sent, on goûte parfois.

On apprend, on s’émerveille, on cueille avec respect.

Sur réservation.   .

Lieu de rendez-vous communiqué après inscription Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 10 96 69  contact@corpsetplantes.fr

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English : Sortie atelier plantes médicinales et comestibles

L’événement Sortie atelier plantes médicinales et comestibles Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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