Informations pratiques

Mulhouse

Concert du Nouvel An Accordéon en fête

20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-31 20:00:00

fin : 2027-01-01 21:30:00

Date(s) :

2026-12-31 2027-01-01

Passez le cap de la nouvelle année avec l’Orchestre National de Mulhouse lors d’un concert de Nouvel An hors format, entre raffinement et audace, où la tradition laisse place à l’expérience.

Pour ce Nouvel An, l’Orchestre National de Mulhouse bouscule les codes avec une soirée aussi élégante qu’inattendue, portée par une figure montante de l’accordéon Théo Ould.

Accordéoniste virtuose au look de pop star, révélation des Victoires de la Musique Classique, Théo Ould réinvente son instrument avec une liberté et une expressivité rares. Sur scène, sa technique (une main gauche d’une souplesse

hallucinante, un phrasé d’une richesse inépuisable) et son sens de la fantaisie ouvrent un territoire nouveau, à la frontière des genres.

Après une tournée à guichets fermés en Amérique du Nord fin 2025, il répond à l’invitation de l’Orchestre pour lancer son année 2027 une soirée qui s’annonce déjà comme un moment marquant de la saison. .

20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org

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English :

L’événement Concert du Nouvel An Accordéon en fête Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace