Concert du Nouvel An Accordéon en fête Saint-Louis
dimanche 3 janvier 2027 · Saint-Louis
Informations pratiques
Saint-Louis
Concert du Nouvel An Accordéon en fête
2 Croisée des Lys Saint-Louis Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2027-01-03 17:00:00
fin : 2027-01-03
Date(s) :
2027-01-03
Pour célébrer ce Nouvel An, l’Orchestre National de Mulhouse bouscule les codes avec une soirée aussi élégante qu’inattendue, entre raffinement et audace, portée par une figure montante de l’accordéon Théo Ould, révélation des Victoires de la musique classique. Une soirée unique et festive, où la tradition laisse place à un programme surprise composé de pièces du répertoire classique transcrites pour accordéon et orchestre.
Accordéoniste surdoué, Théo Ould enjambe les frontières et offre à son instrument un répertoire d’une richesse inédite. Les Échos
Orchestre national de Mulhouse
Avec Théo Ould
Tout public
Durée 1h30 .
2 Croisée des Lys Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 03 13 billeterie@theatrelacoupole.fr
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English :
L’événement Concert du Nouvel An Accordéon en fête Saint-Louis a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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