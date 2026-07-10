Informations pratiques

Saint-Louis

Concert du Nouvel An Accordéon en fête

2 Croisée des Lys Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2027-01-03 17:00:00

fin : 2027-01-03

Date(s) :

2027-01-03

Pour célébrer ce Nouvel An, l’Orchestre National de Mulhouse bouscule les codes avec une soirée aussi élégante qu’inattendue, entre raffinement et audace, portée par une figure montante de l’accordéon Théo Ould, révélation des Victoires de la musique classique. Une soirée unique et festive, où la tradition laisse place à un programme surprise composé de pièces du répertoire classique transcrites pour accordéon et orchestre.

Accordéoniste surdoué, Théo Ould enjambe les frontières et offre à son instrument un répertoire d’une richesse inédite. Les Échos

Orchestre national de Mulhouse

Avec Théo Ould

Tout public

Durée 1h30 .

2 Croisée des Lys Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 03 13 billeterie@theatrelacoupole.fr

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English :

L’événement Concert du Nouvel An Accordéon en fête Saint-Louis a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue