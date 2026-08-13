Concert du Nouvel An Bohemian Night Axone Montbéliard

Informations pratiques

Montbéliard

Concert du Nouvel An Bohemian Night

Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel Montbéliard Doubs

Tarif : 27 – 27 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-10

fin : 2027-01-10

Date(s) :

2027-01-10

Entre liberté, aventures, espoirs et difficultés, la bohème nourrit depuis toujours l’imaginaire artistique. De la vie d’artiste fantasmée aux réalités parfois plus fragiles, elle inspire une soirée musicale pleine de contrastes, entre nostalgie, lyrisme et éclats de rire.

Sous la direction de Jean-François Verdier, cette soirée explore les multiples visages de la bohème, à la croisée du folklore, de la musique symphonique et du jazz.

Avec les Esquisses hongroises, Béla Bartók puise dans les traditions populaires et fait dialoguer rythmes, mélodies et couleurs instrumentales. Antonín Dvořák offre, avec des extraits de son célèbre Concerto pour violoncelle n° 2, une œuvre où se rencontrent lyrisme et virtuosité. Puis Bedřich Smetana nous entraîne sur les eaux de La Moldau, devenue l’une des œuvres emblématiques du répertoire symphonique.

La bohème se réinvente ensuite en jazz avec le Guillaume Saint-James Trio, avant de prendre une dimension spectaculaire avec le mythique Bohemian Rhapsody de Freddie Mercury.

Une soirée musicale riche et éclectique, où la bohème se dévoile sous toutes ses facettes libre, rêveuse, populaire, mélancolique et toujours en mouvement.

Au programme

Béla Bartók Esquisses hongroises

Antonín Dvořák Concerto pour violoncelle n° 2 en si mineur, op. 104, extraits

Bedřich Smetana La Moldau

Guillaume Saint-James Black Bohemia, extraits

Freddie Mercury Bohemian Rhapsody

Distribution

Violoncelle Astrig Siranossian

Saxophone Guillaume Saint-James

Contrebasse Jérôme Seguin

Batterie Guillaume Dommartin

Chanteuses CRR de Chalon-sur-Saône

Orchestre Orchestre Victor Hugo

Direction Jean-François Verdier .

Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00 billetterie@mascene.eu

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English :

L’événement Concert du Nouvel An Bohemian Night Montbéliard a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD