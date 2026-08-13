Concert du Nouvel An Bohemian Night Axone Montbéliard
dimanche 10 janvier 2027 · Axone · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
Concert du Nouvel An Bohemian Night
Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel Montbéliard Doubs
Tarif : 27 – 27 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-10
fin : 2027-01-10
Date(s) :
2027-01-10
Entre liberté, aventures, espoirs et difficultés, la bohème nourrit depuis toujours l’imaginaire artistique. De la vie d’artiste fantasmée aux réalités parfois plus fragiles, elle inspire une soirée musicale pleine de contrastes, entre nostalgie, lyrisme et éclats de rire.
Sous la direction de Jean-François Verdier, cette soirée explore les multiples visages de la bohème, à la croisée du folklore, de la musique symphonique et du jazz.
Avec les Esquisses hongroises, Béla Bartók puise dans les traditions populaires et fait dialoguer rythmes, mélodies et couleurs instrumentales. Antonín Dvořák offre, avec des extraits de son célèbre Concerto pour violoncelle n° 2, une œuvre où se rencontrent lyrisme et virtuosité. Puis Bedřich Smetana nous entraîne sur les eaux de La Moldau, devenue l’une des œuvres emblématiques du répertoire symphonique.
La bohème se réinvente ensuite en jazz avec le Guillaume Saint-James Trio, avant de prendre une dimension spectaculaire avec le mythique Bohemian Rhapsody de Freddie Mercury.
Une soirée musicale riche et éclectique, où la bohème se dévoile sous toutes ses facettes libre, rêveuse, populaire, mélancolique et toujours en mouvement.
Au programme
Béla Bartók Esquisses hongroises
Antonín Dvořák Concerto pour violoncelle n° 2 en si mineur, op. 104, extraits
Bedřich Smetana La Moldau
Guillaume Saint-James Black Bohemia, extraits
Freddie Mercury Bohemian Rhapsody
Distribution
Violoncelle Astrig Siranossian
Saxophone Guillaume Saint-James
Contrebasse Jérôme Seguin
Batterie Guillaume Dommartin
Chanteuses CRR de Chalon-sur-Saône
Orchestre Orchestre Victor Hugo
Direction Jean-François Verdier .
Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00 billetterie@mascene.eu
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English :
L’événement Concert du Nouvel An Bohemian Night Montbéliard a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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