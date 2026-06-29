Concert du Nouvel An Drusenheim
vendredi 1 janvier 2027 · Drusenheim
Informations pratiques
Drusenheim
Concert du Nouvel An
2 Rue du Stade Drusenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2027-01-01 16:00:00
fin : 2027-01-01 18:30:00
Date(s) :
2027-01-01
Pour prolonger la magie des fêtes et débuter la nouvelle année en musique, Karin, Michel, Agnès, Marie, Muriel et Sylvie vous convient au traditionnel Concert du Nouvel An.
À travers une sélection d’œuvres variées, mêlant grands classiques et découvertes, les artistes vous entraîneront dans un voyage musical riche en couleurs et en sensations. Au programme Joseph Ivanovici, C. Barratier, B. Coulais et bien d’autres compositeurs à découvrir ou redécouvrir.
Laissez-vous porter par la musique, surprendre par les interprétations et savourer ensemble ce rendez-vous placé sous le signe du partage et de la fête. .
2 Rue du Stade Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 77 40 info@poleculturel-drusenheim.fr
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English :
L’événement Concert du Nouvel An Drusenheim a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme du Pays Rhénan
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