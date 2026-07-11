Informations pratiques

Béziers

CONCERT DU NOUVEL AN UNE NUIT EN ESPAGNE

allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-03

fin : 2027-01-03

Date(s) :

2027-01-03

Pour le Nouvel An 2027, la Lyre Biterroise fête ses 160 ans et vous emmène en Espagne pour un voyage orchestral.

Pour son concert du Nouvel An 2027, la Lyre Biterroise, qui célèbre cette année ses 160 ans, vous convie à un voyage orchestral au cœur de la péninsule Ibérique. Des Asturies à l’Andalousie, en passant par Madrid, laissez-vous porter par les couleurs et les paysages musicaux de l’Espagne. Les musiciens interpréteront notamment le Concerto d’Aranjuez de Joaquín Rodrigo et Asturias d’Isaac Albéniz, aux côtés d’œuvres plus contemporaines signées Oscar Navarro et Abel Moreno. .

allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

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English : CONCERT DU NOUVEL AN UNE NUIT EN ESPAGNE

For New Year’s 2027, the Lyre Biterroise will celebrate its 160th anniversary and take you on an orchestral journey to Spain.

L’événement CONCERT DU NOUVEL AN UNE NUIT EN ESPAGNE Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34