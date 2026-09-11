Concert du patrimoine, église du sacré coeur, charolles, Charolles
dimanche 20 septembre 2026 · église du sacré coeur, charolles · Charolles
Informations pratiques
Concert du patrimoine Dimanche 20 septembre, 17h00 église du sacré coeur, charolles Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Nous retrouverons en septembre le traditionnel concert des Journées Européennes du Patrimoine ; et nous ne pouvions pas fêter les 10 ans de l’orgue de Charolles sans penser aussi à Jean-Luc Ho, qui enregistra le premier disque de l’orgue en 2016. Que de souvenirs !
Jean-Luc HO (Paris) « Un meslange des Nations » Œuvres de François Couperin, Louis Marchand et Johann Sebastian Bach.
église du sacré coeur, charolles place de l’église, charolles Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Nous retrouverons en septembre le traditionnel concert des Journées Européennes du Patrimoine ; et nous ne pouvions pas fêter les 10 ans de l’orgue de Charolles sans penser aussi à Jean-Luc Ho, qui !…
©Les amis de l’orgue
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