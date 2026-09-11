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Concert du patrimoine, église du sacré coeur, charolles, Charolles

dimanche 20 septembre 2026 · église du sacré coeur, charolles · Charolles

Concert du patrimoine, église du sacré coeur, charolles, Charolles

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
église du sacré coeur, charolles
Adresse
place de l'église, charolles
Ville
71120 Charolles
Département
Saône-et-Loire

Concert du patrimoine Dimanche 20 septembre, 17h00 église du sacré coeur, charolles Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Nous retrouverons en septembre le traditionnel concert des Journées Européennes du Patrimoine ; et nous ne pouvions pas fêter les 10 ans de l’orgue de Charolles sans penser aussi à Jean-Luc Ho, qui enregistra le premier disque de l’orgue en 2016. Que de souvenirs !
Jean-Luc HO (Paris) « Un meslange des Nations » Œuvres de François Couperin, Louis Marchand et Johann Sebastian Bach.

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Nous retrouverons en septembre le traditionnel concert des Journées Européennes du Patrimoine ; et nous ne pouvions pas fêter les 10 ans de l’orgue de Charolles sans penser aussi à Jean-Luc Ho, qui !…

©Les amis de l’orgue

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