Concert du patrimoine, église du sacré coeur, charolles, Charolles

Informations pratiques

Concert du patrimoine Dimanche 20 septembre, 17h00 église du sacré coeur, charolles Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Nous retrouverons en septembre le traditionnel concert des Journées Européennes du Patrimoine ; et nous ne pouvions pas fêter les 10 ans de l’orgue de Charolles sans penser aussi à Jean-Luc Ho, qui enregistra le premier disque de l’orgue en 2016. Que de souvenirs !

Jean-Luc HO (Paris) « Un meslange des Nations » Œuvres de François Couperin, Louis Marchand et Johann Sebastian Bach.

église du sacré coeur, charolles place de l’église, charolles Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Nous retrouverons en septembre le traditionnel concert des Journées Européennes du Patrimoine ; et nous ne pouvions pas fêter les 10 ans de l’orgue de Charolles sans penser aussi à Jean-Luc Ho, qui !…

©Les amis de l’orgue