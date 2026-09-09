Exposition temporaire « Les dzens du T’sarolais », La Maison du Charolais, Charolles

Informations pratiques

Exposition temporaire « Les dzens du T’sarolais » 19 et 20 septembre La Maison du Charolais Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’exposition, réalisée par Marc Combier relate notre région – où la nature est restée intacte – a vu se transformer la vie des autochtones avec la disparition de nombreuses traditions agricoles : la fin des marchés fermiers, la déshérence du patois, la transformation des foires aux bestiaux. Depuis son enfance, Marc Combier parcourt le Charolais avec un appareil photo. Ses photos nous font revivre les dzens (ou dzans) ceux qui sont ancrés dans notre mémoire, nos pères et nos proches, dans leurs habits d’époque où reconstitués comme les Gars du Tsarolais se passionnent à préserver.

Son regard nostalgique est aussi le regard amoureux d’un pays de richesses et de vies, avec une teinte d’humour non dissimulée, en quarante photographies témoignages d’un T’sarolais bia vrai aux couleurs un peu passées ou en noir et blanc

La Maison du Charolais 43 route de Mâcon, 71120 Charolles Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33(0) 3 85 88 04 00 http://www.maison-charolais.com https://www.instagram.com/maisonducharolais/;https://www.facebook.com/maisonducharolais71 La Maison du Charolais vous invite à découvrir la Charolaise, race bovine d’exception, fruit d’un élevage respectueux de son environnement naturel et devenue l’emblème de son territoire d’origine, le Charolais-Brionnais.

Le musée, la boutique et le restaurant La Table, vous attendent à Charolles, au sud de la Bourgogne. Parking sur place, accessible aux PMR.

L’exposition, réalisée par Marc Combier relate notre région – où la nature est restée intacte – a vu se transformer la vie des autochtones avec la disparition de nombreuses traditions agricoles : la …

©La Maison du Charolais