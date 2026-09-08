Concert du patrimoine par le Conservatoire de musique Roger Damin, Église Sainte-Colombe, Villejuif

Informations pratiques

Concert du patrimoine par le Conservatoire de musique Roger Damin Dimanche 20 septembre, 19h30 Église Sainte-Colombe Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T19:30:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T19:30:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Au programme :

Bartok : Danses populaires roumaines

Brahms : Danses hongroises n°s 1,2,3,10

Sibelius : Valse triste

Weiner : Divertimento n°1 sur d’anciennes danses hongroises

Dvorak : Suite Tchèque, Polka, Sousedskà, Furiant

Lieu : Église Sainte-Colombe

Église Sainte-Colombe 23 rue de Sainte Colombe, 94800 Villejuif, France Villejuif 94800 Val-de-Marne Île-de-France 0146589035 https://cathovillejuif.fr/qui-sommes-nous/les-lieux-de-culte/paroisse-sainte-colombe/ Les premiers locaux de la paroisse Saint-Colombe sont des baraquements récupérés à l’exposition coloniale de 1931, dont l’un sert de chapelle. Cette construction en bois, restaurée, sert actuellement d’accueil pour les salles paroissiales. En 1966, le diocèse fait appel à l’architecte suisse Rainer Senn, déjà remarqué pour des édifices cultuels à Nice et Pontarlier par exemple. La nouvelle église de plan rectangulaire et à la toiture en courbes et contre-courbes, est surmontée d’un large lanterneau central. Elle est construite à partir d’une structure métallique composée de poteaux aux profils IPN, économiques et dont la finesse permet une visibilité de l’autel par toute l’assemblée. L’ensemble reçoit un abondant éclairage naturel par des vitrages blancs placés au niveau du lanterneau et à la jonction de la courbe des murs et de la toiture. Le plafond est lambrissé en suivant les courbures de la couverture. Les vitraux abstraits, posés en 2006, ont été réalisés par Jacques Loire.

Au programme : Bartok, Brahms, Sibelius, Weiner et Dvorak

© Conservatoire de musique à rayonnement intercommunal du Val de Bièvre – Villejuif