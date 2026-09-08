Concert du patrimoine par le Conservatoire de musique Roger Damin, Église Sainte-Colombe, Villejuif
dimanche 20 septembre 2026 · Église Sainte-Colombe · Villejuif
Informations pratiques
Concert du patrimoine par le Conservatoire de musique Roger Damin Dimanche 20 septembre, 19h30 Église Sainte-Colombe Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T19:30:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T19:30:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00
Au programme :
Bartok : Danses populaires roumaines
Brahms : Danses hongroises n°s 1,2,3,10
Sibelius : Valse triste
Weiner : Divertimento n°1 sur d’anciennes danses hongroises
Dvorak : Suite Tchèque, Polka, Sousedskà, Furiant
Lieu : Église Sainte-Colombe
Église Sainte-Colombe 23 rue de Sainte Colombe, 94800 Villejuif, France Villejuif 94800 Val-de-Marne Île-de-France 0146589035 https://cathovillejuif.fr/qui-sommes-nous/les-lieux-de-culte/paroisse-sainte-colombe/ Les premiers locaux de la paroisse Saint-Colombe sont des baraquements récupérés à l’exposition coloniale de 1931, dont l’un sert de chapelle. Cette construction en bois, restaurée, sert actuellement d’accueil pour les salles paroissiales. En 1966, le diocèse fait appel à l’architecte suisse Rainer Senn, déjà remarqué pour des édifices cultuels à Nice et Pontarlier par exemple. La nouvelle église de plan rectangulaire et à la toiture en courbes et contre-courbes, est surmontée d’un large lanterneau central. Elle est construite à partir d’une structure métallique composée de poteaux aux profils IPN, économiques et dont la finesse permet une visibilité de l’autel par toute l’assemblée. L’ensemble reçoit un abondant éclairage naturel par des vitrages blancs placés au niveau du lanterneau et à la jonction de la courbe des murs et de la toiture. Le plafond est lambrissé en suivant les courbures de la couverture. Les vitraux abstraits, posés en 2006, ont été réalisés par Jacques Loire.
Au programme : Bartok, Brahms, Sibelius, Weiner et Dvorak
© Conservatoire de musique à rayonnement intercommunal du Val de Bièvre – Villejuif
À voir aussi à Villejuif (Val-de-Marne)
- Visite patrimoniale et architecturale du cimetière principal, 19 Rue Édouard Vaillant, Villejuif 18 septembre 2026
- Conférence sur l’histoire urbaine de Villejuif, Médiathèque Elsa-Triolet, Villejuif 18 septembre 2026
- Conférence historique dédiée au 200e anniversaire du Cimetière Principal, Mairie de Villejuif, Villejuif 19 septembre 2026
- Faisons revivre les gestes du passé : le façonnage de parures en pierre de la fin du Néolithique, Espace d’aventures archéologiques du Parc des Hautes-Bruyères, Villejuif 19 septembre 2026
- Initiation aux méthodes de fouille, Espace d’aventures archéologiques du Parc des Hautes-Bruyères, Villejuif 19 septembre 2026