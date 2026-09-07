Conférence sur l’histoire urbaine de Villejuif, Médiathèque Elsa-Triolet, Villejuif
vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque Elsa-Triolet · Villejuif
Informations pratiques
Conférence sur l’histoire urbaine de Villejuif Vendredi 18 septembre, 17h30 Médiathèque Elsa-Triolet Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Conférence animée par Matis Bloch, doctorant en histoire et présentation du livre dédié. Le livret propose un parcours pour découvrir en toute autonomie et à son rythme les évolutions de la ville à travers des anecdotes, des lieux emblématiques et des repères historiques
Espace citoyens de la Médiathèque Elsa Triolet
Médiathèque Elsa-Triolet 1, esplanade Pierre-Yves Cosnier 94800 Villejuif Villejuif 94800 Val-de-Marne Île-de-France
_**Conférence**_ animée par Matis Bloch, doctorant en histoire et présentation du livre dédié. Le livret propose un parcours pour découvrir en toute autonomie et à son rythme les évolutions de la à …
© Archives communales de Villejuif
À voir aussi à Villejuif (Val-de-Marne)
- Visite patrimoniale et architecturale du cimetière principal, 19 Rue Édouard Vaillant, Villejuif 18 septembre 2026
- Conférence historique dédiée au 200e anniversaire du Cimetière Principal, Mairie de Villejuif, Villejuif 19 septembre 2026
- Faisons revivre les gestes du passé : le façonnage de parures en pierre de la fin du Néolithique, Espace d’aventures archéologiques du Parc des Hautes-Bruyères, Villejuif 19 septembre 2026
- Initiation aux méthodes de fouille, Espace d’aventures archéologiques du Parc des Hautes-Bruyères, Villejuif 19 septembre 2026
- Faisons revivre les gestes du passé : écrire en cunéiforme à la manière des Mésopotamiens de l’Antiquité, Espace d’aventures archéologiques du Parc des Hautes-Bruyères, Villejuif 19 septembre 2026