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Conférence sur l’histoire urbaine de Villejuif, Médiathèque Elsa-Triolet, Villejuif

vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque Elsa-Triolet · Villejuif

Conférence sur l’histoire urbaine de Villejuif, Médiathèque Elsa-Triolet, Villejuif

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Elsa-Triolet
Adresse
1, esplanade Pierre-Yves Cosnier 94800 Villejuif
Ville
94800 Villejuif
Département
Val-de-Marne

Conférence sur l’histoire urbaine de Villejuif Vendredi 18 septembre, 17h30 Médiathèque Elsa-Triolet Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Conférence animée par Matis Bloch, doctorant en histoire et présentation du livre dédié. Le livret propose un parcours pour découvrir en toute autonomie et à son rythme les évolutions de la ville à travers des anecdotes, des lieux emblématiques et des repères historiques

Espace citoyens de la Médiathèque Elsa Triolet

Médiathèque Elsa-Triolet 1, esplanade Pierre-Yves Cosnier 94800 Villejuif Villejuif 94800 Val-de-Marne Île-de-France
_**Conférence**_ animée par Matis Bloch, doctorant en histoire et présentation du livre dédié. Le livret propose un parcours pour découvrir en toute autonomie et à son rythme les évolutions de la à …

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