Conférence historique dédiée au 200e anniversaire du Cimetière Principal, Mairie de Villejuif, Villejuif
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Villejuif · Villejuif
Informations pratiques
Conférence historique dédiée au 200e anniversaire du Cimetière Principal Samedi 19 septembre, 10h00 Mairie de Villejuif Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Inauguré en septembre 1826, venez découvrir en texte et en images l’histoire du tout premier cimetière communal de la ville et son évolution sur deux siècles. Un cimetière dont la naissance est intimement liée à l’histoire de la famille des Saint-Roman, anciens seigneurs de Villejuif et propriétaires de son Château aujourd’hui disparu. Une conférence exceptionnelle enrichie par la présentation de documents d’époque totalement inédits et, pour la première fois de l’histoire, l’ouverture des archives privées des Saint-Roman. Entre reconstitution d’un passé oublié, et occasion unique de célébration historique et d’unité et de communion mémorielle.
Salle du bureau municipal – Rendez-vous devant la Mairie de Villejuif, 1 Esplanade Pierre-Yves Cosnier
Mairie de Villejuif 1 Esplanade Pierre-Yves Cosnier Villejuif 94800 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « cimetiere@villejuif.fr »}]
Inauguré en septembre 1826, venez découvrir en texte et en images l’histoire du tout premier cimetière communal de la ville et son évolution sur deux siècles. Un cimetière dont la naissance est liée…
© Archives communales de Villejuif
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