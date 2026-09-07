Visite patrimoniale et architecturale du cimetière principal, 19 Rue Édouard Vaillant, Villejuif
vendredi 18 septembre 2026 · 19 Rue Édouard Vaillant · Villejuif
Informations pratiques
Visite patrimoniale et architecturale du cimetière principal Vendredi 18 septembre, 14h30 19 Rue Édouard Vaillant Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00
Visite patrimoniale et architecturale du Cimetière Principal en association avec des pompes funèbres
Découvrez la richesse et la diversité patrimoniale et architecturale des cimetières de Villejuif à travers une visite réalisée de concert avec les pompes funèbres (PFG, SNDC, Santilly), et rencontrez les fossoyeurs, artistes-graveurs, marbriers et professionnels funéraires qui présenteront leurs métiers souvent ignorés ou stigmatisés, et démontreront tout leur savoir-faire technique.
Début de la visite au 19 Rue Édouard Vaillant
Accès via la ligne de métro ligne 7 (arrêt Paul-Vaillant-Couturier)
19 Rue Édouard Vaillant 19 Rue Édouard Vaillant villejuif Villejuif 94800 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « cimetiere@villejuif.fr »}]
Visite patrimoniale et architecturale du Cimetière Principal en association avec des pompes funèbres
© Archives communales de Villejuif
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