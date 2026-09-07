Visite patrimoniale et architecturale du cimetière principal, 19 Rue Édouard Vaillant, Villejuif

Informations pratiques

Visite patrimoniale et architecturale du cimetière principal Vendredi 18 septembre, 14h30 19 Rue Édouard Vaillant Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Visite patrimoniale et architecturale du Cimetière Principal en association avec des pompes funèbres

Découvrez la richesse et la diversité patrimoniale et architecturale des cimetières de Villejuif à travers une visite réalisée de concert avec les pompes funèbres (PFG, SNDC, Santilly), et rencontrez les fossoyeurs, artistes-graveurs, marbriers et professionnels funéraires qui présenteront leurs métiers souvent ignorés ou stigmatisés, et démontreront tout leur savoir-faire technique.

Début de la visite au 19 Rue Édouard Vaillant

Accès via la ligne de métro ligne 7 (arrêt Paul-Vaillant-Couturier)

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Visite patrimoniale et architecturale du Cimetière Principal en association avec des pompes funèbres

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