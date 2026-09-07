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Visite patrimoniale et architecturale du cimetière principal, 19 Rue Édouard Vaillant, Villejuif

vendredi 18 septembre 2026 · 19 Rue Édouard Vaillant · Villejuif

Visite patrimoniale et architecturale du cimetière principal, 19 Rue Édouard Vaillant, Villejuif

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
19 Rue Édouard Vaillant
Adresse
19 Rue Édouard Vaillant villejuif
Ville
94800 Villejuif
Département
Val-de-Marne

Visite patrimoniale et architecturale du cimetière principal Vendredi 18 septembre, 14h30 19 Rue Édouard Vaillant Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Visite patrimoniale et architecturale du Cimetière Principal en association avec des pompes funèbres

Découvrez la richesse et la diversité patrimoniale et architecturale des cimetières de Villejuif à travers une visite réalisée de concert avec les pompes funèbres (PFG, SNDC, Santilly), et rencontrez les fossoyeurs, artistes-graveurs, marbriers et professionnels funéraires qui présenteront leurs métiers souvent ignorés ou stigmatisés, et démontreront tout leur savoir-faire technique.

Début de la visite au 19 Rue Édouard Vaillant
Accès via la ligne de métro ligne 7 (arrêt Paul-Vaillant-Couturier)

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Visite patrimoniale et architecturale du Cimetière Principal en association avec des pompes funèbres

© Archives communales de Villejuif

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