Concert du quatuor à cordes Les Lucioles, Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon, Arbois

Informations pratiques

Concert du quatuor à cordes Les Lucioles Dimanche 20 septembre, 15h30 Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon Jura

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le quatuor à cordes Les Lucioles (violons, alto, violoncelle) vous invite à un Voyage musical à travers le temps et sur différents continents, des Indes galantes de Rameau, au temps des Fossiles de Saint-Saëns, sur des airs des chansons anglaises de Holst ou dans l’orage de l’Eté de Vivaldi…

Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon 9 Grande Rue, 39600 Arbois, France Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33384374790 https://www.arbois.fr/musee/musee-art-hotel-sarret-de-grozon Collections variées : peintures, bel ensemble d’orfèvreries du XVIIIe siècle, de faïences, mobilier, boiseries…

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©Ville d’Arbois