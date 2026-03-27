Concert du quatuor à cordes Les Lucioles, Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon, Arbois
dimanche 20 septembre 2026 · Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon · Arbois
Informations pratiques
Concert du quatuor à cordes Les Lucioles Dimanche 20 septembre, 15h30 Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon Jura
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le quatuor à cordes Les Lucioles (violons, alto, violoncelle) vous invite à un Voyage musical à travers le temps et sur différents continents, des Indes galantes de Rameau, au temps des Fossiles de Saint-Saëns, sur des airs des chansons anglaises de Holst ou dans l’orage de l’Eté de Vivaldi…
Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon 9 Grande Rue, 39600 Arbois, France Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33384374790 https://www.arbois.fr/musee/musee-art-hotel-sarret-de-grozon Collections variées : peintures, bel ensemble d’orfèvreries du XVIIIe siècle, de faïences, mobilier, boiseries…
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le quatuor à cordes Les Lucioles (violons, alto, violoncelle) vous invite à un Voyage musical à travers le temps et sur différents continents, des…
©Ville d’Arbois
À voir aussi à Arbois (Jura)
- Marché bio festif Arbois 11 septembre 2026
- Dégustation de vins et fromages La loge des gardes Arbois 12 septembre 2026
- Séance de perception atmosphérique Maison de Louis Pasteur Arbois 19 septembre 2026
- La malacologie, ça vous dit ? Arbois 19 septembre 2026
- Visite de la maison de Louis Pasteur, Maison de Louis Pasteur, Arbois 19 septembre 2026