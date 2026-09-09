Concert du Quatuor Citadelle, Atelier-musée de Rosa Bonheur, Thomery

Informations pratiques

Concert du Quatuor Citadelle Samedi 19 septembre, 18h30 Atelier-musée de Rosa Bonheur Seine-et-Marne

Gratuit sur réservation. Jauge limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, ProQuartet mêle musique de chambre et lieu patrimonial en invitant le Quatuor Citadelle à se produire dans l’Orangerie du Château de la peintresse Rosa Bonheur, pour le plaisir des yeux et des oreilles.

Programme :

Amy Beach, Quatuor à cordes op. 89 (1929)

Felix Mendelssohn, Quatuor à cordes en la mineur n°2 op. 13 (1827)

Béla Bartók, Quatuor à cordes n°4 en Ut Majeur Sz. 91 (1928)

https://proquartet.fr/agenda/concert-64

https://proquartet.fr/agenda/artistes/quatuor-citadelle

https://proquartet.fr/concerts-et-evenements/rencontres-musicales-en-seine-et-marne

Atelier-musée de Rosa Bonheur 12 Rue Rosa Bonheur, 77810 Thomery, France Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France 0189405090 https://www.chateau-rosa-bonheur.fr https://www.facebook.com/chateaurosabonheur [{« type »: « link », « value »: « https://proquartet.fr/agenda/concert-64 »}] [{« link »: « https://proquartet.fr/agenda/concert-64 »}, {« link »: « https://proquartet.fr/agenda/artistes/quatuor-citadelle »}, {« link »: « https://proquartet.fr/concerts-et-evenements/rencontres-musicales-en-seine-et-marne »}] Le Château de Rosa Bonheur, labellisé Maison des illustres, propose de par son authenticité et son offre culturelle, une expérience inédite. La forme métissée: demeure, atelier, musée, art et jardin, permet une immersion totale du visiteur dans la vie et l’œuvre de Rosa Bonheur.

Le public est invité à pénétrer dans l’atelier de l’artiste comme si elle y vivait toujours, sans barrière, sans mise en scène ni dispositif de muséographie. Tout est authentique, rien n’a été refait.

La visite du musée comprend uniquement la partie travail de l’artiste. Depuis Paris 1h10, prendre A6 direction Lyon, sortie Fontainebleau, suivre Thomery, Château de Rosa Bonheur (1h10) Depuis Lyon 4h00, prendre A6 direction Paris, sortie Fontainebleau.

Concert

©Méline Usseglio