Un jardin thomeryon, entre raisin et fruits, Chemin des Longs Sillons, Thomery

Informations pratiques

Un jardin thomeryon, entre raisin et fruits 19 et 20 septembre Chemin des Longs Sillons Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Annie et Claude Daviron ouvrent les portes de leur jardin, symbole vivant de l’activité viticole dans les sillons aux 18e et 19e siècles, entre raisin et arbres fruitiers.

Peut-être aurez-vous la chance de faire une petite dégustation de chasselas !

Visite assurée par les propriétaires.

Chemin des Longs Sillons Rue de la République 77810 Thomery Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France

Visite libre

© Mairie de Thomery