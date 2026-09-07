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Un jardin thomeryon, entre raisin et fruits, Chemin des Longs Sillons, Thomery

samedi 19 septembre 2026 · Chemin des Longs Sillons · Thomery

Un jardin thomeryon, entre raisin et fruits, Chemin des Longs Sillons, Thomery

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chemin des Longs Sillons
Adresse
Rue de la République 77810 Thomery
Ville
77810 Thomery
Département
Seine-et-Marne

Un jardin thomeryon, entre raisin et fruits 19 et 20 septembre Chemin des Longs Sillons Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Annie et Claude Daviron ouvrent les portes de leur jardin, symbole vivant de l’activité viticole dans les sillons aux 18e et 19e siècles, entre raisin et arbres fruitiers.
Peut-être aurez-vous la chance de faire une petite dégustation de chasselas !
Visite assurée par les propriétaires.

Chemin des Longs Sillons Rue de la République 77810 Thomery Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France
Visite libre

© Mairie de Thomery

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