Visite guidée de Thomery autour du chasselas, Circuit de Thomery, Thomery

Informations pratiques

Visite guidée de Thomery autour du chasselas Dimanche 20 septembre, 10h30 Circuit de Thomery Seine-et-Marne

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Un voyage à travers les siècles pour découvrir les différentes cultures du « Chasselas ». Celui-ci connaîtra un fantastique essor avec la mise au point d’une technique de conservation « à rafle verte » permettant de proposer du raisin frais en toute saison. Les sarments et les grappes étaient ainsi conservés d’octobre à mai dans de petites bouteilles en verre contenant de l’eau et un morceau de charbon, dans des chambres à raisin, à l’abri de la chaleur et de la lumière. Un exemplaire unique de cette architecture sera découvert pendant la visite.

Circuit de Thomery RDV Place Greffulhe 77810 Thomery Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0160704166 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@ccmsl.com »}]

Circuit commenté autour du chasselas

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