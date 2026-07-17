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Visite guidée de Thomery autour du chasselas, Circuit de Thomery, Thomery

dimanche 20 septembre 2026 · Circuit de Thomery · Thomery

Visite guidée de Thomery autour du chasselas, Circuit de Thomery, Thomery

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Circuit de Thomery
Adresse
RDV Place Greffulhe 77810 Thomery
Ville
77810 Thomery
Département
Seine-et-Marne
Tarif
Places limitées

Visite guidée de Thomery autour du chasselas Dimanche 20 septembre, 10h30 Circuit de Thomery Seine-et-Marne

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Un voyage à travers les siècles pour découvrir les différentes cultures du « Chasselas ». Celui-ci connaîtra un fantastique essor avec la mise au point d’une technique de conservation « à rafle verte » permettant de proposer du raisin frais en toute saison. Les sarments et les grappes étaient ainsi conservés d’octobre à mai dans de petites bouteilles en verre contenant de l’eau et un morceau de charbon, dans des chambres à raisin, à l’abri de la chaleur et de la lumière. Un exemplaire unique de cette architecture sera découvert pendant la visite.

Circuit de Thomery RDV Place Greffulhe 77810 Thomery Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0160704166 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@ccmsl.com »}]
Circuit commenté autour du chasselas

© CCMSL

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