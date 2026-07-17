Visite guidée de Thomery autour du chasselas, Circuit de Thomery, Thomery
dimanche 20 septembre 2026 · Circuit de Thomery · Thomery
Informations pratiques
Visite guidée de Thomery autour du chasselas Dimanche 20 septembre, 10h30 Circuit de Thomery Seine-et-Marne
Places limitées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Un voyage à travers les siècles pour découvrir les différentes cultures du « Chasselas ». Celui-ci connaîtra un fantastique essor avec la mise au point d’une technique de conservation « à rafle verte » permettant de proposer du raisin frais en toute saison. Les sarments et les grappes étaient ainsi conservés d’octobre à mai dans de petites bouteilles en verre contenant de l’eau et un morceau de charbon, dans des chambres à raisin, à l’abri de la chaleur et de la lumière. Un exemplaire unique de cette architecture sera découvert pendant la visite.
Circuit de Thomery RDV Place Greffulhe 77810 Thomery Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0160704166 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@ccmsl.com »}]
Circuit commenté autour du chasselas
© CCMSL
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