Rayss Bek, Théâtre de Vanves, Thomery

Informations pratiques

Rayss Bek Jeudi 21 janvier 2027, 18h00 Théâtre de Vanves Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-21T18:00:00+01:00 – 2027-01-21T22:30:00+01:00

Fin : 2027-01-21T18:00:00+01:00 – 2027-01-21T22:30:00+01:00

En regard de l’exposition Damaskus, de la photographe Frizzi Krella, le théâtre de Vanves programme l’artiste musicien Rayss Bek/Wael Koudaih. Celui-ci partage sa vie entre la France et le Liban. Il est un représentant majeur des musiques urbaines du monde arabe et collabore sur des projets très variés. Depuis 2012, Wael Koudaih se dirige vers une forme plus performative avec des concerts visuels en duo avec des artistes tels la photographe Randa Mirza.

La soirée propose de repousser les limites du remix lors d’un set électronique survolté qui fusionne les genres du trip hop, de la deep house et de la techno, enveloppant ainsi la rétro-pop arabe du siècle dernier. En explorant de nouveaux horizons, Wael Koudaih (Rayess Bek), Mehdi Haddab et Julien Perraudeau donnent un nouveau souffle aux chansons classiques arabes allant des années 40 aux années 90.

Comme toujours, les extraits de films remixés sont projetés en parfaite synchronisation avec la musique, créant ainsi une symbiose captivante. Que ce soit à travers des comédies musicales, des films de genre, de séries B ou les scènes cultes qui ont fait la renommée de l’industrie cinématographique arabe du siècle dernier, là soirée offre une expérience musicale électrisante dans un univers cinématographique rétro arabe.

Théâtre de Vanves 12 rue Sadi Carnot 92075 Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France 01 41 33 93 70 https://www.theatre-vanves.fr/ https://www.instagram.com/theatredevanves/ Le théâtre de Vanves est une Scène conventionnée Art & Création pour les écriture contemporaine et la danse. Le site est accessible depuis la ligne du métro 13 / Malakoff – plateau de Vanves, ainsi que la ligne de métro 12 / Corentin Celton et Bus 58 : Lycée Michelet / Bus 59 : Insurrection – Bleuzen (puis 5 minutes à pieds)

Bus 126 : Mairie de Vanves – Centre administratif

Bus 189 : Place du Maréchal-De-Lattre-de-Tassigny

N62 (Noctilien) : Mairie de Vanves – Centre administratif (après 23h30)

Train Gare SNCF Vanves-Malakoff (5mn depuis Montparnasse)

En regard de l’exposition Damaskus, de la photographe Frizzi Krella, le théâtre de Vanves programme l’artiste musicien Rayss Bek/Wael Koudaih. Celui-ci partage sa vie entre la France et le Liban. Il …

© Frizzi Krella, Damaskus.