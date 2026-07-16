Programmation Festival Rosa Bonheur – Flore Benguigui & The Sensible Notes, Château de Rosa Bonheur, Thomery

Informations pratiques

Programmation Festival Rosa Bonheur – Flore Benguigui & The Sensible Notes Samedi 29 août, 18h30 Château de Rosa Bonheur Seine-et-Marne

CATÉGORIE 1

30.00€

CATÉGORIE 2

23.00€

TARIF RÉDUIT

15.00€

– 10 ANS / RSA

6.00€

PASS WEEK-END

Les 2 concerts du week-end

Catégorie 1

51.00€

0

Catégorie 2

41.00€

0

Tarif réduit

26.00€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T18:30:00+02:00 – 2026-08-29T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T18:30:00+02:00 – 2026-08-29T20:00:00+02:00

Avec i-330, Flore Benguigui signe un premier album solo de reprises délicat, où le jazz dialogue avec la pop dans une écriture intime, révélant toute la finesse de son univers musical.

Ancienne voix du groupe L’Impératrice, qu’elle a quitté après près de neuf ans, elle ouvre ici un nouveau chapitre artistique, guidé par une recherche d’indépendance et de cohérence. À travers ses projets, elle s’engage également contre le sexisme dans l’industrie musicale, en valorisant les artistes femmes et en affirmant une démarche résolument militante.

Avec i-330, Flore Benguigui revisite les codes du cool jazz en y insufflant une modernité ludique et inventive. L’album tire son nom d’une machine conçue par sa sœur, qu’elle décrit comme une « machine à remuer le temps » : non pas pour recréer le passé, mais pour en extraire les textures, les émotions et les nuances, afin de les réinscrire dans une sensibilité contemporaine.

Inspirée par des figures féminines et son entourage proche, elle développe une esthétique à la fois élégante et introspective, où chaque morceau cherche à susciter une émotion, à « remuer » l’auditeur. Entre héritage et réinvention, i-330 s’inscrit ainsi dans une démarche de transmission sensible, où le jazz devient matière vivante, en constante transformation.

Château de Rosa Bonheur 12 rue Rosa Bonheur 77810 Thomery Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/billetterie-festival »}, {« type »: « email », « value »: « contact@chateau-rosa-bonheur.fr »}] Porté par la modernité de Rosa Bonheur, le Château de Rosa Bonheur développe un projet atypique : son atelier devenu musée et son parc permettent de conter Rosa Bonheur de façon inédite et de plonger dans l’univers de cette artiste éprise de liberté et de nature. Depuis sa réouverture au public en octobre 2018, plus de 140 000 visiteurs ont poussé la porte de ce lieu hors du commun. En outre, le salon de thé et l’ouverture de chambres d’hôtes proposent aux visiteurs, une expérience immersive d’un nouveau genre, celle de séjourner chez l’artiste, parmi ses

tableaux et bibelots. À cela s’ajoute un centre de recherche et le Festival Rosa Bonheur, dédié à la création féminine autour de thématiques chères à Rosa Bonheur: la création féminine, la nature et la cause animale…

Jazz

DR