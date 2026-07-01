L’œil dans le miroir, Théâtre de Vanves, Thomery

Informations pratiques

L’œil dans le miroir 24 septembre – 27 novembre Théâtre de Vanves Seine-et-Marne

L’exposition est en accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T17:30:00+02:00 – 2026-09-24T22:00:00+02:00

Fin : 2026-11-27T10:00:00+01:00 – 2026-11-27T13:00:00+01:00

L’exposition L’œil dans le miroir se concentre sur la photographie comme trace du temps : que racontent ces images anciennes de notre rapport à la mémoire et à l’histoire ? Comment, depuis son apparition, la photographie a-t-elle permis de saisir l’époque afin de fournir un portrait de la société ? La richesse et la profusion des sujets permettent de mettre en lumière cette proximité que chacun a avec le support photographique : carte souvenir, portrait de célébrité ou de famille, souvenir de guerre ou de fête, etc.

À partir des années 1850, les studios photographiques se multiplient, offrant à chacun la possibilité de laisser une trace de son existence. La diversité des sujets illustre l’attachement de chacun à la photographie et son aspect à la fois proche et universel. À partir d’une sélection de tirages issus des archives municipales de la ville de Vanves et d’une collection privée, cette exposition explore comment la photographie, dès le XIXe siècle, a envahi notre culture visuelle et transformé notre rapport au monde, à l’intime et aux autres.

L’exposition présente une centaine d’images, principalement des portraits anonymes réalisés en studio au cœur du XIX e et du début du XX e siècle dans la région de Lyon et de Vanves. Ces clichés, souvent liés à des événements marquants (mariages, communions, départs militaires), deviennent des objets de mémoire familiale et collective et documentent les apports et bouleversements que la photographie induit dans notre rapport à l’histoire, au témoignage ou à la mémoire officielle comme personnelle. L’absence d’identification et l’anonymat des sujets confèrent à ces images une force et une dimension universelle. Chaque visage interroge le spectateur sur l’identité, les espoirs et les peines de ces inconnus, reflète la diversité sociale et l’esprit du temps et invite à une réflexion sur la condition humaine, d’hier et d’aujourd’hui.

Théâtre de Vanves 12 rue Sadi Carnot 92075 Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France 01 41 33 93 70 https://www.theatre-vanves.fr/ https://www.instagram.com/theatredevanves/ Le théâtre de Vanves est une Scène conventionnée Art & Création pour les écriture contemporaine et la danse. Le site est accessible depuis la ligne du métro 13 / Malakoff – plateau de Vanves, ainsi que la ligne de métro 12 / Corentin Celton et Bus 58 : Lycée Michelet / Bus 59 : Insurrection – Bleuzen (puis 5 minutes à pieds)

Bus 126 : Mairie de Vanves – Centre administratif

Bus 189 : Place du Maréchal-De-Lattre-de-Tassigny

N62 (Noctilien) : Mairie de Vanves – Centre administratif (après 23h30)

Train Gare SNCF Vanves-Malakoff (5mn depuis Montparnasse)

L’exposition « L’œil dans le miroir » se concentre sur la photographie comme trace du temps : que racontent ces images anciennes de notre rapport à la mémoire et à l’histoire ? Comment, depuis son la ?…

©Coll. Kilian Lichosik