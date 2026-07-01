Programmation Festival Rosa Bonheur – L’art total d’Augusta Holmès, Château de Rosa Bonheur, Thomery

Informations pratiques

Programmation Festival Rosa Bonheur – L’art total d’Augusta Holmès Dimanche 16 août, 18h30 Château de Rosa Bonheur Seine-et-Marne

CATÉGORIE 1

30.00€

CATÉGORIE 2

23.00€

TARIF RÉDUIT

15.00€

– 10 ANS / RSA

6.00€

PASS WEEK-END

Les 2 concerts du week-end

Catégorie 1

51.00€

0

Catégorie 2

41.00€

0

Tarif réduit

26.00€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-16T18:30:00+02:00 – 2026-08-16T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-16T18:30:00+02:00 – 2026-08-16T20:00:00+02:00

Augusta Holmès s’impose comme l’une des figures majeures de la création musicale française de la fin du XIXᵉ siècle. Première femme à composer un opéra pour le Palais Garnier, La Montagne noire, elle occupe une place singulière dans un paysage artistique encore largement dominé par les hommes. Son œuvre, ambitieuse et ample, témoigne d’une écriture orchestrale puissante et d’une volonté d’inscrire la musique dans une dimension spectaculaire et visionnaire.

Son talent est reconnu par ses contemporains les plus influents : Saint-Saëns et Liszt saluent son langage musical, tandis que les milieux littéraires, de Mallarmé à de Vigny, s’intéressent à la force poétique et symbolique de son univers. Cette reconnaissance lui vaut plusieurs commandes prestigieuses, dont la monumentale Ôde triomphale, composée pour le centenaire de la Révolution française, qui confirme son statut d’artiste majeure de son temps.

À travers ce programme, la mezzo-soprano Marine Chagnon et le pianiste Yoan Héreau proposent une traversée musicale et narrative de la vie et de l’œuvre d’Augusta Holmès. En mêlant interprétation et évocation, ils redonnent vie à une compositrice dont l’audace et l’ampleur créatrice continuent de résonner aujourd’hui, entre lyrisme, engagement et ambition symphonique.

Château de Rosa Bonheur 12 rue Rosa Bonheur 77810 Thomery Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/billetterie-festival »}, {« type »: « email », « value »: « contact@chateau-rosa-bonheur.fr »}] Porté par la modernité de Rosa Bonheur, le Château de Rosa Bonheur développe un projet atypique : son atelier devenu musée et son parc permettent de conter Rosa Bonheur de façon inédite et de plonger dans l’univers de cette artiste éprise de liberté et de nature. Depuis sa réouverture au public en octobre 2018, plus de 140 000 visiteurs ont poussé la porte de ce lieu hors du commun. En outre, le salon de thé et l’ouverture de chambres d’hôtes proposent aux visiteurs, une expérience immersive d’un nouveau genre, celle de séjourner chez l’artiste, parmi ses

tableaux et bibelots. À cela s’ajoute un centre de recherche et le Festival Rosa Bonheur, dédié à la création féminine autour de thématiques chères à Rosa Bonheur: la création féminine, la nature et la cause animale…

Musique classique

DR