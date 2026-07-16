Frizzi Krella – DAMASKUS, Théâtre de Vanves, Thomery

Informations pratiques

Frizzi Krella – DAMASKUS 3 décembre 2026 – 24 février 2027 Théâtre de Vanves Seine-et-Marne

Exposition en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-03T17:30:00+01:00 – 2026-12-03T19:30:00+01:00

Fin : 2027-02-24T14:00:00+01:00 – 2027-02-24T18:00:00+01:00

Le second volet de la programmation présente un panorama de la production photographique de l’artiste et historienne de l’art allemande Frizzi Krella. Cette photographe, née à Dresde en 1970, a grandi dans le Berlin divisé, a pris des photos dès son enfance, a vécu des moments dans la chambre noire et, après la chute du mur, a voyagé à travers le monde. Elle développe une écriture photographique proche du documentaire où l’expressivité du noir et blanc tient une place importante.

En arpentant Damas et ses alentours avant la guerre, Krella pose son regard sur la ville et la nature, immortalisant chaque instant à travers son objectif. Son œil photographique saisit l’eau, l’air et la terre, métamorphosant la réalité de la Syrie en images évocatrices. Les structures architecturales, les lignes épurées, les textures et les sensations s’y révèlent avec une apparente simplicité. À travers son travail, elle trace les méandres de la pensée et dévoile les empreintes de la mémoire, ouvrant ainsi un univers où le spectateur se perd pour mieux se retrouver.

Théâtre de Vanves 12 rue Sadi Carnot 92075 Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France 01 41 33 93 70 https://www.theatre-vanves.fr/ https://www.instagram.com/theatredevanves/ Le théâtre de Vanves est une Scène conventionnée Art & Création pour les écriture contemporaine et la danse. Le site est accessible depuis la ligne du métro 13 / Malakoff – plateau de Vanves, ainsi que la ligne de métro 12 / Corentin Celton et Bus 58 : Lycée Michelet / Bus 59 : Insurrection – Bleuzen (puis 5 minutes à pieds)

Bus 126 : Mairie de Vanves – Centre administratif

Bus 189 : Place du Maréchal-De-Lattre-de-Tassigny

N62 (Noctilien) : Mairie de Vanves – Centre administratif (après 23h30)

Train Gare SNCF Vanves-Malakoff (5mn depuis Montparnasse)

Le second volet de la programmation présente un panorama de la production photographique de l’artiste et historienne de l’art allemande Frizzi Krella. Cette photographe, née à Dresde en 1970, a dans …

©Frizzi Krella, Damaskus, 2023.