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Découverte du jardin viticole pédagogique, Chemin des Longs Sillons, Thomery

dimanche 20 septembre 2026 · Chemin des Longs Sillons · Thomery

Découverte du jardin viticole pédagogique, Chemin des Longs Sillons, Thomery

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chemin des Longs Sillons
Adresse
Rue de la République 77810 Thomery
Ville
77810 Thomery
Département
Seine-et-Marne

Découverte du jardin viticole pédagogique Dimanche 20 septembre, 14h00 Chemin des Longs Sillons Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez le jardin viticole pédagogique d’Aux Pieds des Murs, dans lequel Déborah Claise développe une activité arboricole dans une démarche de partage et de transmission.
Profitez de l’exposition ampélographique de l’Académie d’agriculture de France et de l’intervention à 17h d’André Fougeroux, membre de l’académie.
À 18h : dégustation partagée de baies, jus et pétillants de chasselas.

Chemin des Longs Sillons Rue de la République 77810 Thomery Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France
Visite libre et animations

© Mairie de Thomery

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