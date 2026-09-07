Découverte du jardin viticole pédagogique, Chemin des Longs Sillons, Thomery
dimanche 20 septembre 2026 · Chemin des Longs Sillons · Thomery
Informations pratiques
Découverte du jardin viticole pédagogique Dimanche 20 septembre, 14h00 Chemin des Longs Sillons Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visitez le jardin viticole pédagogique d’Aux Pieds des Murs, dans lequel Déborah Claise développe une activité arboricole dans une démarche de partage et de transmission.
Profitez de l’exposition ampélographique de l’Académie d’agriculture de France et de l’intervention à 17h d’André Fougeroux, membre de l’académie.
À 18h : dégustation partagée de baies, jus et pétillants de chasselas.
Chemin des Longs Sillons Rue de la République 77810 Thomery Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France
Visite libre et animations
© Mairie de Thomery
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