Le chasselas de Thomery : des jardins au fruitier Salomon, Jardins Salomon, Thomery

Informations pratiques

Le chasselas de Thomery : des jardins au fruitier Salomon 19 et 20 septembre Jardins Salomon Seine-et-Marne

15 personnes / visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Des serres et murs à palisser des Jardins Salomon jusqu’au fruiter, bâtiment ouvert exceptionnellement, découvrez la grande histoire du chasselas de Thomery entre techniques, savoir-faire et méthode révolutionnaire de conservation qui ont fait prospérer le village pendant plus de deux siècles.

Réservation préalable conseillée

Visite par groupe de 15 personnes. Non accessible en fauteuil pour le fruitier.

Pour rejoindre la visite, se présenter 10 minutes avant sur la place de l’église.

Jardins Salomon Place Greffülhe 77810 Thomery Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 70 51 65 https://www.thomery.fr/ https://www.facebook.com/VilledeThomeryOfficiel/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/fruitier-salomon-les-secrets-de-la-conservation-du-chasselas-1 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1024, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Des serres et murs u00e0 palisser des Jardins Salomon jusqu’au fruiter, bu00e2timent ouvert exceptionnellement u00e0 l’occasion des Journu00e9es europu00e9ennes du patrimoine, du00e9couvrez la grande histoire du chasselas de Thomery entre techniques, savoir-faire et mu00e9thode ru00e9volutionnaire de conservation qui ont fait prospu00e9rer le village pendant plus de deux siu00e8cles. Visite par groupe de 12 personnes. Non accessible en fauteuil pour le fruitier. tPour rejoindre la visite, se pru00e9senter 10 minutes avant sur la place de l’u00e9glise. », « html »: «

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© mairie de Thomery