Thomery, mémoire en images, Salle de la Plage, Thomery

Informations pratiques

Thomery, mémoire en images 19 et 20 septembre Salle de la Plage Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Remontez le temps grâce à une sélection de photographies anciennes prêtées par les habitants et de cartes postales d’époque.

Découvrez le Thomery du XXᵉ siècle à travers son patrimoine, la culture du chasselas, ses animations, ses commerces et la vie quotidienne des Thomeryons.

Le samedi uniquement : Nicolas Le Guern, docteur en histoire de la photographie, installera un studio photographique éphémère et une petite exposition de matériel ancien de prise de vue.

Salon de thé avec ambiance musicale.

Salle de la Plage 1 chemin des Prés 77810 Thomery Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France

Exposition « Thomery, mémoire en images »

© Mairie de Thomery