Thomery, mémoire en images, Salle de la Plage, Thomery
samedi 19 septembre 2026 · Salle de la Plage · Thomery
Informations pratiques
Thomery, mémoire en images 19 et 20 septembre Salle de la Plage Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Remontez le temps grâce à une sélection de photographies anciennes prêtées par les habitants et de cartes postales d’époque.
Découvrez le Thomery du XXᵉ siècle à travers son patrimoine, la culture du chasselas, ses animations, ses commerces et la vie quotidienne des Thomeryons.
Le samedi uniquement : Nicolas Le Guern, docteur en histoire de la photographie, installera un studio photographique éphémère et une petite exposition de matériel ancien de prise de vue.
Salon de thé avec ambiance musicale.
Salle de la Plage 1 chemin des Prés 77810 Thomery Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France
Exposition « Thomery, mémoire en images »
© Mairie de Thomery
À voir aussi à Thomery (Seine-et-Marne)
- Conférence: Le mobilier d’un atelier d’artiste, Atelier-musée de Rosa Bonheur, Thomery 19 septembre 2026
- Voyage à travers le mobilier de l’atelier de Rosa Bonheur, Atelier-musée de Rosa Bonheur, Thomery 19 septembre 2026
- Ateliers & démonstrations – Métiers d’arts, Atelier-musée de Rosa Bonheur, Thomery 19 septembre 2026
- Un jardin thomeryon, entre raisin et fruits, Chemin des Longs Sillons, Thomery 19 septembre 2026
- Le chasselas de Thomery : des jardins au fruitier Salomon, Jardins Salomon, Thomery 19 septembre 2026