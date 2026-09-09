Conférence: Le mobilier d’un atelier d’artiste, Atelier-musée de Rosa Bonheur, Thomery

Informations pratiques

Conférence: Le mobilier d’un atelier d’artiste Samedi 19 septembre, 10h30 Atelier-musée de Rosa Bonheur Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Cette année, à l’occasion des Journées du Patrimoine, nous avons choisi de mettre à l’honneur le mobilier de l’atelier d’artiste. Un patrimoine encore méconnu, qui en dit pourtant beaucoup sur l’artiste, sa manière de travailler et son quotidien.

Le mobilier de l’atelier de Rosa Bonheur n’a rien d’anodin. Choisi par l’artiste elle-même, il a été pensé en fonction de son utilisation, mais aussi pour trouver naturellement sa place dans cet atelier si singulier.

Les élèves de La Bonne Graine, école d’ameublement de Paris, ont étudié ce mobilier et ces objets parfois complexes, ainsi que les savoir-faire qui ont permis leur création et leur conservation.

Nous avons la chance de les accueillir cette année au château pour partager avec vous leur travail et leur passion. Conférence, ateliers et démonstrations rythmeront cette journée : une belle occasion de regarder autrement le mobilier de Rosa Bonheur et de découvrir les métiers et savoir-faire qui se cachent derrière ces pièces.

Suivez une conférence pour découvrir le mobilier de l’atelier, son histoire, ses particularités et ce qu’il nous raconte de Rosa Bonheur.

Atelier-musée de Rosa Bonheur 12 Rue Rosa Bonheur, 77810 Thomery, France Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France 0189405090 https://www.chateau-rosa-bonheur.fr https://www.facebook.com/chateaurosabonheur [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-amis-du-chateau-de-rosa-bonheur/evenements/conference-le-mobilier-d-un-atelier-d-artiste »}] Le Château de Rosa Bonheur, labellisé Maison des illustres, propose de par son authenticité et son offre culturelle, une expérience inédite. La forme métissée: demeure, atelier, musée, art et jardin, permet une immersion totale du visiteur dans la vie et l’œuvre de Rosa Bonheur.

Le public est invité à pénétrer dans l’atelier de l’artiste comme si elle y vivait toujours, sans barrière, sans mise en scène ni dispositif de muséographie. Tout est authentique, rien n’a été refait.

La visite du musée comprend uniquement la partie travail de l’artiste. Depuis Paris 1h10, prendre A6 direction Lyon, sortie Fontainebleau, suivre Thomery, Château de Rosa Bonheur (1h10) Depuis Lyon 4h00, prendre A6 direction Paris, sortie Fontainebleau.

Cette année, à l’occasion des Journées du Patrimoine, nous avons choisi de mettre à l’honneur le mobilier de l’atelier d’artiste. Un patrimoine encore méconnu, qui en dit pourtant beaucoup sur sa de…

©chateauderosabonheur