Informations pratiques

Riquewihr

Concert du réveillon de Noël

rue du Général de Gaulle et rue des trois églises Riquewihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-12-24 18:00:00

fin : 2026-12-24 18:30:00

Date(s) :

2026-12-24

Chaque année, le soir du réveillon de Noël, le chœur d’Hommes Riquewihr se retrouve dans le cœur de la commune pour chanter des chants de Noël et ses chants traditionnels avant que chacun se retrouve en famille. 0 .

rue du Général de Gaulle et rue des trois églises Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

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English :

L’événement Concert du réveillon de Noël Riquewihr a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr