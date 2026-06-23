Concert du Seattle Girls Choir – Tournée internationale 2026 – église St Philippe du Roule Paris
Concert du Seattle Girls Choir – Tournée internationale 2026 – église St Philippe du Roule Paris mardi 7 juillet 2026.
Mélodies, Spirituals & Chants traditionnels Américains,
et Oeuvres Classiques de Powell, Berkey, Hildegarde de Bingen, Szymko, Biebl
accompagnés par Mary Douglas : Piano et Orgue de Seattle
le Seattle Girls Choir (SGC) fondé en 1982 et actuellement dirigé par Sarra S. Doyle, offre aux jeunes filles une formation musicale de grande qualité ainsi qu’un lieu d’appartenance et d’épanouissement. Le programme progressif d’enseignement commence dès la maternelle jusqu’à la fin du lycée, avec un fort accent sur la technique vocale, la lecture musicale et le chant d’ensemble à chaque étape du parcours. Le SGC possède une longue tradition de voyages et de collaborations, comprenant des ateliers, festivals, congrès, concours ainsi que des tournées de concerts nationales et internationales.
Concert du Seattle Girls Choir – Tournée internationale 2026 – avec la collaboration du Choeur Arte Lab de Versailles.
Le mardi 07 juillet 2026
de 19h00 à 20h00
payant
Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits
Un Don Respectueux de 8€ par personne
vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)
Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-07T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-07T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-07T19:00:00+02:00_2026-07-07T20:00:00+02:00
église St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/1991969655863?aff=oddtdtcreator
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