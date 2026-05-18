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Concert du Trio Brasilear JÁ! Bibliothèque Oscar Wilde Paris

Concert du Trio Brasilear JÁ! Bibliothèque Oscar Wilde Paris

Concert du Trio Brasilear JÁ! Bibliothèque Oscar Wilde Paris samedi 6 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Oscar Wilde

Adresse : 12 rue du Télégraphe

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : <p>Entrée libre dans la limite des places disponibles<br></p>

Une véritable célébration d’un Brésil riche, généreux, immense, avec de la samba, du choro, des chansons signées par Chico Buarque, Pixinguina ou Milton Nascimento… Un récital accessible et séduisant, à la fois chic et populaire !

Le Trio Brasilear JÁ! :

Lanna Zita : chant, percussions, cavaquinho
Caroline Faber : chant, percussions

Jean Poulhalec : guitare 7 cordes



Le trio Brasilear JÁ! propose un récital immersif autour d’un répertoire finement arrangé.
Le samedi 06 juin 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T16:00:00+02:00_2026-06-06T17:00:00+02:00

Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe  75020 Paris


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