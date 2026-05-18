Concert du Trio Brasilear JÁ! Bibliothèque Oscar Wilde Paris
Concert du Trio Brasilear JÁ! Bibliothèque Oscar Wilde Paris samedi 6 juin 2026.
Une véritable célébration d’un Brésil riche, généreux, immense, avec de la samba, du choro, des chansons signées par Chico Buarque, Pixinguina ou Milton Nascimento… Un récital accessible et séduisant, à la fois chic et populaire !
Le Trio Brasilear JÁ! :
Lanna Zita : chant, percussions, cavaquinho
Caroline Faber : chant, percussions
Jean Poulhalec : guitare 7 cordes
Le trio Brasilear JÁ! propose un récital immersif autour d’un répertoire finement arrangé.
Le samedi 06 juin 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T16:00:00+02:00_2026-06-06T17:00:00+02:00
Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe 75020 Paris
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