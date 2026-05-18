Concert du Trio Brasilear JÁ! Bibliothèque Oscar Wilde Paris

Une véritable célébration d’un Brésil riche, généreux, immense, avec de la samba, du choro, des chansons signées par Chico Buarque, Pixinguina ou Milton Nascimento… Un récital accessible et séduisant, à la fois chic et populaire !

Le Trio Brasilear JÁ! :

Lanna Zita : chant, percussions, cavaquinho

Caroline Faber : chant, percussions

Jean Poulhalec : guitare 7 cordes









Le trio Brasilear JÁ! propose un récital immersif autour d’un répertoire finement arrangé.

Le samedi 06 juin 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T16:00:00+02:00_2026-06-06T17:00:00+02:00

Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe 75020 Paris



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